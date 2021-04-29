مدرب الزمالك السابق: هذا اللاعب مشروع حارس مرمى كبير









تحدث عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك السابق وصاحب قرار تصعيد أحمد نادر السيد للفريق الأول عن الحارس الناشيء الذي انضم لقائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب.





وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "احمد نادر اول مرة اشوفه كنا نزلنا تمرين في قطاع الناشئين، شكله أجنبي، ستايل له شخصية، قلت لعادل المأمور انا عاوزه في الفريق الأول".





وتابع "تم تصعيده هو وسيد عطية بعد أن لفتا انتباهي في قطاع الناشئين، احمد نادر وسيد عطية اتعلموا بسرعة وعندهم استيعاب يتعلموا".



