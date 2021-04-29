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ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

الخميس 29/أبريل/2021 - 01:37 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، ان البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد، سيغيب عن موقعة فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي في الأسبوع المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مارسيلو استدعي ليكون جزءًا من مركز اقتراع في انتخابات جمعية مدريد يوم 4 مايو المقبل.

ومن المقرر ان تسافر بعثة الريال إلي لندن، في نفس اليوم الذي يصادف الانتخابات في مدريد، حيث سيواجه الملكي نظيره البلوز يوم الاربعاء 5 مايو.

ويلتقي ريال مدريد مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأشارت الصحيفة: ان المسؤولون القانونيين في النادي، يعملان على إعفاء مارسيلو من مهامه، ولكن الاستئناف قوبل بالرفض حتى الوقت الحالي.

وأختتمت: في أسوأ الظروف، سيكون بإمكان الظهير البرازيلي السفر بمفرده يوم المباراة، ومن المتوقع ان يتخلص من هذه المسؤولية لأسباب تتعلق بالعمل.

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