برلمانية: ارتفاع معدل إصابات كورونا يرجع لاستهتار البعض بالإجراءت الاحترازية

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرارت الأخيرة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية، وضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق القرارات الاحترازية، هي قرارات صائبة وحكيمة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكدت "محروس" في تصريح لـ " الفجر " أن مؤشر وناقوس الخطر يُهدد الجميع خلال الفترة الحالية، مُطالبة جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات والتزام منازلهم والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، مشيرة إلى أن معدل الإصابات يزيد بنسبة كبيرة في بعض الدول نظرًا لإستهتار البعض بالإجراءت الاحترازية.





وأشارت عضو حقوق النواب، إلى أن هناك عدم التزام كامل من المواطنين بمختلف المحافظات بالإجراءات الوقائية وسيكون ذلك مؤشر لإصابات أكبر مما يستدعي فرض قيود أكثر نظرًا لحجم وخطورة هذه الجائحة.





رئيس الوزراء: حظر أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية وغلق المولات والمقاهي المخالفة

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس أمس الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات المهمة.





وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة استمرار تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين بهذا الفيروس.



