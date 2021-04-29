ليفربول يستهدف صفقة غير متوقعة من الكالتشيو





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي بدأ في إجراء مفاوضات من أجل التعاقد مع أحد نجوم فيورنتينا الإيطالي من أجل تدعيم خط الهجوم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة Inside Futbol البريطانية إلى أن الصربي دوشان فلاهوفيتشفي نجم فيورنتينا سجل في الموسم الحالي مع فيورنتينا 17 هدفًا في 35 مباراة خاضها في جميع البطولات التي يتنافس عليها فيورنتينا.

وأكدت الشبكة البريطانية أن ليفربول يهتم بالتعاقد مع النجم الصربي لحل مشكلة قلة المعدل التهديفي وبدأ بالفعل مفاوضات مع وكيل أعماله.

وألمحت الشبكة البريطانية أن ليفربول ليس النادي الوحيد الذي يسعى وراء التعاقد مع نجم فيورنتينا, حيث هناك أيضًا اهتمام من طرف ميلان الإيطالي.

ولفتت الشبكة البريطانية أن ليفربول يمتلك في هجومه لاعبين مميزين على رأسهم الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.



