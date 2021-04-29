تفاصيل جلسة كارتيرون ومحمد عواد









أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد عقب التدريبات الأخيرة للفريق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري.

وتفهم الفرنسي كارتيرون المدير الفني الأمور التي قام محمد عواد بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات.