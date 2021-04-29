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الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:18 ص
انعقاد المجلس
انعقاد المجلس
ريهام على
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انعقد مجلس جامعة الفيوم، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، وبعضوية الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الأسبق، ورئيس جامعة الفيوم الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، والدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري، رئيس جامعة الفيوم الأسبق، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس الموقر، بالمركز الإقليمي على ضفاف بحيرة قارون.

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، إن المجلس وافق على اختيار اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم، والمكونة من الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد الخليلي بركات نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، والدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب الأسبق، والدكتور محمود هويدي، عميد كلية السياحة والفنادق الأسبق.

كما وافق المجلس على برتوكول التعاون مع محافظة الوادي الجديد لاستصلاح 1000 فدان، كما تمت الموافقة على برتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم، إضافة إلى موافقة المجلس على مسمى كلية الثروة السمكية.

وافتتح الدكتور أحمد جابر شديد، وأعضاء المجلس، نادي جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور مصطفى أبوحمد، مدير نادي جامعة الفيوم، وعدد من أعضاء التدريس، والعاملين بالجامعة والطلاب.

وأضاف "شديد"، إن افتتاح نادي جامعة الفيوم يأتي طبقًا لخطة الجامعة في النهوض بالخدمات المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشيرا إلى أن النادي يقام على مساحة حوالي 10 آلاف متر على ضفاف بحيرة قارون، وبه العديد من الخدمات الترفيهية، وحمامات السباحة، تم إنشاؤها وفقًا لمعايير الجودة والأمان.

وتم أيضًا افتتاح نورياس جاليري، التابع لكلية السياحة والفنادق، حيث ضم المعرض بعض المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز والديكورات.
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم
الموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار رئيس جامعة الفيوم

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