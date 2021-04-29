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موسميانى يراجع قراره بشأن نجم الفريق

الخميس 29/أبريل/2021 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تراجع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قراره بشأن الاستغناء عن خدمات رامي ربيعة مدافع الفريق.

يأتي ذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية، عقب عودته للمشاركة في المباريات، خاصة في ظل الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من شهر إبريل الجاري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة.

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