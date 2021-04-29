تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني





يستقبل فريق برشلونة نظيره غرناطة، على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 33، اليوم الخميس في الدوري الإسباني، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





واستقر المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، على تشكيل البارسا المتوقع ضد غرناطة، وسيكون على النحو التالي:





حراسة المرمى: تير شتيغن.





خط الدفاع: ديست، جيرارد بيكيه، لينغليت، مينغويزا، جوردي ألبا.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، بيدري.



