شاهد.. "الاسترليني" ثان أيام عيد الفطر في تياترو الأسكندرية







العرض من إخراج سامح بسيوني الذي استطاع أن يجذب كوكبة من النجوم والوجوه المسرحية اللامعة والمناسبة لطبيعة النص الكوميدي، وهو ليس التعاون الأول بينه وبين مؤلف العرض وهو ما يضفي طابع من التفاهم خاصة في نص مشترك من حيث التأليف.







العرض بطولة سامح بسيوني، إسلام عبد الشفيع، ليلى صدقي، عبدالله مشرف، علاء زينهم، منير مكرم حسن عبدالفتاح، أحمد الحلواني، وهو من ديكور وليد جابر إضاءة إبراهيم الفرن الحان وأشعار محمد مصطفى ومن إخراج سامح بسيوني وإنتاج العربي للإنتاج الفني.

يقدم المؤلف أشرف حسني مسرحيته الجديدة الاسترليني بمسرح تياترو الاسكندرية من ثاني ايام عيد الفطر المبارك العرض يناقش قضايا اجتماعية اسرية بشكل كوميدي من خلال اسرة مصرية تتعرض لمواقف صعبة تبرز السيطرة والتحكم المالي في حياتهم بشكل وما يمكن أن تفعله تلك السيطرة المالية في تفكيك وزعزعة البنية الاجتماعية للأسرة في ظل صعود طبقات وهبوط أخرى.