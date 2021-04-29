عاجل.. بايدن: اللقاحات متوفرة في كل مكان بأمريكا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اللقاحات متوفرة في كل مكان بالولايات المتحدة الأمريكية، والجميع مؤهلون للحصول عليها.





وأضاف "بايدن"، في كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، أن أميركا بدأت تتحرك مجددا، ولن تنحني، مشددًا على أن أميركا ستنهض من جديد لتحول العقبات والأزمات إلى فرص واعدة.





وتابع الرئيس الأمريكي، أن أميركا باتت مستعدة للانطلاق مجددا بعد 100 يوم، وتمكنت من من تطعيم 200 مليون جرعة خلال هذه الفترة، مشددا على أن كل شخص أكبر من 16 سنة يحق له الحصول على اللقاح.



