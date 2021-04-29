Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ 34، يوم السبت المقبل 1 مايو القادم، في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا على قناة Bein Sports HD 1، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الملكي المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيخوض مباراة مؤجلة أمام غرناطة غدًا الخميس.

بينما يتواجد فريق أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 10 مباراة، وخسر في 13 مباراة.

وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة 18، على ملعب آل سادار، انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

أخبار تهمك

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 23 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

20 مليون جرعة لقاح.. البيت الأبيض يعلن مساعدات عاجلة للهند

منذ ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

20 مليون جرعة لقاح.. البيت الأبيض يعلن مساعدات عاجلة للهند

02:58 ص

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى