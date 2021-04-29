موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري













يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز في قمة الجولة الـ 19 من الدوري ، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء السبت، مطلع شهر مايو المقبل على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، لترسيخ أقدامهم في مقدمة الدوري في ظل ملاحقة المارد الأحمر للفارس الأبيض.





في حين يسعى لاعبو المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط لضمان تواجدهم ضمن الأربعة الكبار.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 لقاء استطاع الفوز في 7 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في مباراتين.



