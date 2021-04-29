Advertisements

موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements



يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز في قمة الجولة الـ 19 من الدوري ، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء السبت، مطلع شهر مايو المقبل على ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، لترسيخ أقدامهم في مقدمة الدوري في ظل ملاحقة المارد الأحمر  للفارس الأبيض.

في حين يسعى لاعبو المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا اللقاء وعينهم على الثلاث نقاط لضمان تواجدهم ضمن الأربعة الكبار.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 18 لقاء استطاع الفوز في 7 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في مباراتين.

على الجانب الآخر يتربع نادي الزمالك على عرش ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 17 لقاء فاز في 12 وتعادل في 3 بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين .

أخبار تهمك

20 مليون جرعة لقاح.. البيت الأبيض يعلن مساعدات عاجلة للهند

منذ أقل من ساعة

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

20 مليون جرعة لقاح.. البيت الأبيض يعلن مساعدات عاجلة للهند

02:58 ص

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى