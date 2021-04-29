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"الكحلاوي" يشدو فى حب الرسول بالليلة العاشرة لـ"هل هلالك"

الخميس 29/أبريل/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، سلم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تكريم المركز لاسم شيخ المداحين "محمد الكحلاوى"، لنجله مداح الرسول الدكتور  أحمد الكحلاوى، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون . 

 
كما كرم المخرج خالد جلال، والفنان ياسر صادق، الدكتور أحمد الكحلاوي، تقديرا  لعطائه المتدفق فى إثراء مجال الإنشاد الدينى، وأهدى بدوره بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، منها " آخر عباءة للفنان محمد الكحلاوى، مسبحة ظل يسبح عليها طوال ٤٠ عاما، كرنيه نقابة الموسيقيين ".


وأصدر المركز كتيب يتضمن المسيرة الإبداعية للفنان محمد الكحلاوى، وأهدى بعض من الأعداد والنسخ للسادة الحضور بالحفل، من إعداد سراج الدين عبد القادر، والذى جاء على غلافه أن الاحتفال اليوم هو احتفاء بقيمة الفن ودوره الروحى فى بناء الأمم وتأكيد قيمها الجمالية والروحية .


هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم فيها ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وكانت ورشة اليوم حول رسم وتلوين وتركيب بعض الألعاب المحببة للأطفال .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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