شاهد.. مسلسل موسي | ملخص الحلقة السادسة عشر

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل موسى ، الكثير من الأحداث، وإليكم أبرز الأحداث.

اختفاء قبر والدة موسى





ذهب موسى لزيارة تربة والدته، لكنه لم يجد القبر، وجد منزل في ذات المكان، استمر في البحث عن القبر ولكن لم يجده.













القبض على منتحل شخصية إسماعيل ياسين





تم القبض على منتحل صفة الفنان إسماعيل ياسين، في سوق باب اللوق، بعدما قام بالحصول على بضائع وعدم دفع حسابها.













حلاوتهم تعرف موسى على السينما المصرية





قامت حلاوتهم بتعريف موسى على الفن والفنانين ، فعزمته لمشاهدة فيلم سينما بدور عرض أوليميبا.













خلاف بين شداد و جد موسى









ذهب شداد إلى جد موسى، ليقدم واجب العزاء لوالدة موسى، ثم حدث خلاف بسبب بحث شداد عن موسى للأخذ بالثأر.





شهاب يطلب الزواج من شفيقة





طلب شهاب باشا من شفيقة، الزواج منها، وترك لها مهلة للتفكير







