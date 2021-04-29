موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي













يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع نظيره روما الإيطالي، اليوم الخميس 29 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وروما في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



