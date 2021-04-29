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تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العرب

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، موعد مباريات منتخب مصر، في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل 2021.

وكانت قرعة بطولة كأس العرب 2021، التى أقيمت يوم الثلاثاء بالحي الثقافي في العاصمة القطرية الدوحة ، أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الرابعة بجانب الجزائر، مع الفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان.


تأتي مواعيد منتخب مصر في بطولة كاس العرب على النحو التالي:

يخوض منتخب مصر أولى مباريته فى كأس العرب مع الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي، في مستهل مشواره بمنافسات المجموعة الرابعة، وذلك يوم 1 ديسمبر في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ،و الرابعة بتوقيت السعودية. 

أما ثانى المباريات، ستكون بين منتخب مصر مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان، وذلك يوم 4 ديسمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت السعودية. 

في حين يخوض منتخب مصر آخر مواجهاته بالمجموعة أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة ، و العاشرة بتوقيت مكة المكرمة. 

 الجدير بالذكر أن فى حالة تأهل منتخب مصر إلى الدور التالي، سيواجه بطل أو وصيف المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات المغرب، السعودية، الفائز من (الأردن وجنوب السودان) - الفائز من (فلسطين وجزر القمر).


وجاءت مجموعات كأس العرب كاملة على النحو التالى:
 
المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من لقاء سلطنة عمان ضد الصومال - الفائز من لقاء البحرين مع الكويت

المجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من لقاء اليمن مع موريتانيا

المجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من لقاء الأردن وجنوب السودان - الفائز من لقاء فلسطين وموريتانيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان مع جيبوتى - الفائز من لقاء ليبيا والسودان. 

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