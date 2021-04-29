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ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة و غرناطة

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة السابقة ، حيث تمكن برشلونة من تحقيق فوز مثير على مضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف، وتلقى أتلتيكو مدريد هزيمة مفاجئة من أتلتيك بلباو بهدفين لهدف.

وكان ريال مدريد قد تعادل مع ريال بيتيس سلبياً ليتساوى مع برشلونة في وصافة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة ويتبقى مباراة لبرشلونة أمام غرناطة وإذا حقق الفوز يعتلي صدارة الدوري بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد ، 3 نقاط عن ريال مدريد.

و فيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مواجهة برشلونة و غرناطة :

1 - أتلتيكو مدريد 73 نقطة. 

2 - ريال مدريد 71 نقطة. 

3 - برشلونة 71 نقطة. 

4 - إشبيلية 70 نقطة. 

5 - ريال سوسيداد 50 نقطة. 

6 - ريال بيتيس 50 نقطة. 

7 - فياريال 49 نقطة. 

8 - غرناطة 42 نقطة. 

9 - سيلتا فيجو 41 نقطة. 

10 - أتلتيك بلباو 41 نقطة. 

11 - أوساسونا 40 نقطة. 

12 - ليفانتي 38 نقطة. 

13 - قادش 37 نقطة. 

14 - فالنسيا 36 نقطة. 

15 - خيتافي 34 نقطة. 

16 - الأفيسلا 31 نقطة. 

17 - إليتشي 30 نقطة. 

18 - بلد الوليد 29 نقطة. 

19 - ويسكا 27 نقطة. 

20 - إيبار 23 نقطة.

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