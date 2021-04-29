ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة و غرناطة













يتصدر ليونيل ميسي، صانع ألعاب برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني، برصيد 25 هدفًا، ويملك كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، 21 هدفًا بالمرتبة الثانية، وذلك بعدما فشل الثنائي في التسجيل ضد كل من فياريال وريال بيتيس على الترتيب.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز :





1- ليونيل ميسي - 25 هدفًا.





2 – كريم بنزيما – 21 هدفًا.





3 – جيرارد مورينو – 20 هدفًا.





4 – لويس سواريز – 19 هدفًا.





5 – يوسف النصيري – 17 هدفًا.





6 – ألكسندر إسحاق – 13 هدفًا





7 – ياجو أسباس – 13 هدفًا.





8- رافا مير – 12 هدفًا.





9 – ماركوس يورينتي – 11 هدفًا.





10 – روجر مارتي – 11 هدفًا.





11 – أنطوان جريزمان – 11 هدفًا





12 – ميكيل أويارزابال ‏– 10 أهداف.





13 – خوسيه موراليس – 10 أهداف.





14 – كيكي – 9 أهداف.



