موعد مباراة آرسنال ضد فياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي













يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال، يوم الخميس 29 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي من الدوري الأوروبي.





وستقام المباراة بين أرسنال وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



