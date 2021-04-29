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موعد مباراة آرسنال ضد فياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره فياريال، يوم الخميس 29 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات ذهاب دور النصف نهائي من الدوري الأوروبي. 

وستقام المباراة بين أرسنال وفياريال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وتأهل فريق أرسنال إلى هذا الدور بعد الاطاحة بسلافيا براج، بينما صعد فياريال بعد الفوز على دينامو زغرب ذهابا وإيابا.

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