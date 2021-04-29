بايدن: لا نسعى للتصعيد مع بوتين ولا نريد نزاعا مع الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية خلقت مليون و300 ألف وظيفة خلال 100 يوم.





وأضاف "بايدن"، في كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، أن انخفضت نسبة وفيات كورونا لدى المسنين بـ 70% خلال 100 يوم.



