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بايدن: لا نسعى للتصعيد مع بوتين ولا نريد نزاعا مع الصين

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:36 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية خلقت مليون و300 ألف وظيفة خلال 100 يوم.

وأضاف "بايدن"، في كلمة له بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة، أن انخفضت نسبة وفيات كورونا لدى المسنين بـ 70% خلال 100 يوم.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن بلاده سوف تحافظ على وجود عسكري قوي في المحيطين الهادي والهندي، كما أنها لا تسعى للتصعيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولا تريد نزاعا مع الصين.

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