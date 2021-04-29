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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستضيف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، مع نظيره روما الإيطالي، اليوم الخميس 29 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

وصعد مانشستر يونايتد إلى دور النصف نهائي على حساب غرناطة الإسباني، بينما تأهل روما الإيطالي بعد الفوز على أياكس امستردام الهولندي بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. 

واستقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه روما، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

هندرسون - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو - مكتومناي - بول بوجبا - برونو فيرناندز - جرينوود - ماركوس راشفورد - ايدنسون كافاني.

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