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لابورتا يطيح بالأمين العام لبرشلونة

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:14 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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شهد منصب الأمين العام في نادي برشلونة الإسباني تغيير جذري صباح اليوم، حيث أقال خوان لابورتا رئيس النادي الإسباني أوسكار جراو من منصب الأمين العام، وعين فيران ريفيرتر بدلاً منه.

 أوسكار جراو الذي شغل منصب الأمين العام، في سبتمبر 2016 في عهد الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، لم يحظى بالدعم الكامل من مجلس الإدارة الجديدة بقيادة خوان لابورتا.


كما أعلن النادي أيضاً إقالة المسؤول عن الشبكات الاجتماعية ناتشو رودريجيث وألبرت سولير المسؤول عن الاقسام الاحترافية ورومان جوميث بونتي المسؤول عن الخدمات القانونية.

يذكر أن جراو عمل خلال الشهر ونصف الماضي على تحقيق انتقال سلس للإدارة مع فيران ريفرتو، والمدير الجديد لكرة القدم ماتيو أليماني.

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