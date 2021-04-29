رئيس مدينة أبشواي يتابع أعمال الخطة الاستثمارية بأبوشنب

رئيس المدينة: متابعة أعمال الخطة الاستثمارية بأبو شنب واستكمال أعمال التجميل ودهان البلدورات بالطرق السياحية وداخل المدينة





قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة مراد مسعود، رئيس المركز، بحملة مكبرة بشوارع المدينة والقرى التابعة لمتابعة التزام المحلات بمواعيد الغلق المحددة، وكذلك التزام المطاعم والمقاهي والمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات واقتصار العمل بها علي خدمات "الدليفري" والتوصيل، وكذلك حظر تداول الشيشة بين رواد المقاهي.





وقال "مسعود"، إن الحملة استهدفت شوارع المدينة وشارع المحكمة الشرعية ومجلس المدينة وشارع الجمهورية وشرق السكة الحديد ومناطق المحلات التجارية، وذلك بحضور كل من الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري والأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة والأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز وقوة من مركز شرطة ابشواي بقيادة العقيد محمد جلال، مأمور مركز الشرطة والمقدم عادل محفوظ، نائب مأمور مركز الشرطة والرائد هيثم طلبة، رئيس المباحث والقوة المرافقة.





علي صعيد آخر تابع رئيس المركز بدء أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد ٢ محطة وقود بأبشواي لدخولهم الخدمة للسيارات ضمن أعمال شركتي غاز تك وكار جاز وقد وجه رئيس المركز بتقديم الدعم والتسهيلات لتوفير الخدمة بأقصى سرعة بمركز أبشواي وذلك بناء على توجيهات الدكتور محافظ الفيوم.

كما قدم الشكر والتقدير لشركة الفيوم للغاز الطبيعي لسرعة الاستجابة والعمل على إنهاء الأعمال في أسرع وقت وكذلك مسؤولي الشركة بمركز أبشواي المهندس محمد مصطفى والمهندس وجيه علي وكافة العاملين.





وفيما يخص أعمال الخطة الاستثمارية وأعمال التجميل والتطوير، تابع مسعود استكمال أعمال حوائط ساندة بالدبش على المصرف الشرقي بالوحدة المحلية بأبوشنب ضمن أعمال الخطة الاستثمارية، وكذلك استكمال أعمال نظافة ودهان البلدورات والأرصفة بالطرق السياحية والرئيسية وداخل المدينة وكذلك استكمال أعمال صب بلدورات الجزيرة الوسطى بالمدينة مع توجيهات السيد رئيس المركز بدهان الميادين ومحيطها لتحسين الشكل الجمالي والحضاري.