قرار نهائي من موسيماني بشأن مستقبله مع الأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم الرحيل عن القلعة الحمراء، ورفض العرض المقدم من اتحاد بلاده لتدريب المنتخب.





وكان وزير الشباب والرياضة الجنوب إفريقي، قد أجرى اتصالًا بموسيماني من أجل عرض عليه تدريب منتخب بلاده، قبل أيام.





وأكد موسيماني أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي، ويشعر بالارتياح ولا يرغب في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي، مما جعل الارتياح يسود في القلعة الحمراء.





ويلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



