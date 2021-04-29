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قرار نهائي من موسيماني بشأن مستقبله مع الأهلي

الخميس 29/أبريل/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم الرحيل عن القلعة الحمراء، ورفض العرض المقدم من اتحاد بلاده لتدريب المنتخب.

وكان وزير الشباب والرياضة الجنوب إفريقي، قد أجرى اتصالًا بموسيماني من أجل عرض عليه تدريب منتخب بلاده، قبل أيام.

وأكد موسيماني أنه يحترم تعاقده مع النادي الأهلي، ويشعر بالارتياح ولا يرغب في الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي، مما جعل الارتياح يسود في القلعة الحمراء.

ويلاقي الأهلي نظيره الجونة يوم الجمعة المقبل الموافق الثلاثين من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة.

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