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حقيقة طلب الأهلي بتأجيل مباراة القمة

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:26 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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عبد الحفيظ يوضح حقيقة طلب الأهلي لتأجيل القمة
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر كلب إعادة النظر في جدول المسابقة الموضوع من قبل اتحاد الكرة بسبب ضغط المباريات.


وأضاف" اتحاد كرة القدم لم يرد على طلبنا بإعادة النظر في جدول المسابقة حتى الآن".

وتابع" هل يعقل أن ندخل غدًا معسكرا لخوض مباراة الجونة المقبلة، بعد حصولنا على راحة بعد مباريات الأمس أمام المصري".

وبسؤاله عن  تأجيل مباراة القمة أكد عبد الحفيظ"الأهلي لم يطلب تأجيل القمة امام الفارس الأبيض والمقرر لها العاشر من مايو الجاري بسبب مبارياته في بطولة إفريقيا".

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