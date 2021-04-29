الزمالك يضع شرطا لتجديد عقود اللاعبين





يسعى عماد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجهاز الكرة في الفريق الأبيض إلى حل الأزمات التي تسببت في تعطيل سير الأمور في الفريق خلال السنوات الماضية.





وذكرت بعض المصادر إلى وجود اتفاق تام بين أعضاء مجلس الإدارة إلى عدم تجديد ايوعقظ يتجاوز الـ8 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.





وأكدت المصادر أن الفريق الأبيض يعاني من أزمة مالية كبيرة وعلى إثرها سيكون من الصعب دفع أكثر من 8 ملايين جنيه لأي لاعب داخل الفريق.



