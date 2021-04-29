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الزمالك يضع شرطا لتجديد عقود اللاعبين

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى عماد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجهاز الكرة في الفريق الأبيض إلى حل الأزمات التي تسببت في تعطيل سير الأمور في الفريق خلال السنوات الماضية.

وذكرت بعض المصادر إلى وجود اتفاق تام بين أعضاء مجلس الإدارة إلى عدم تجديد ايوعقظ يتجاوز الـ8 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

وأكدت المصادر أن الفريق الأبيض يعاني من أزمة مالية كبيرة وعلى إثرها سيكون من الصعب دفع أكثر من 8 ملايين جنيه لأي لاعب داخل الفريق.

ويعاني الفارس الأبيض من أزمة مالية بعد مطالبة بعض اللاعبين أرقاما مالية تراوحت بين12 و15 مليون جنيه للتجديد، فى الوقت الذى يرغب خلاله فرجانى ساسى الحصول على أكثر من 30 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

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