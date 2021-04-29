محمود فهمي يرشح 5 أسماء تستحق قلادة الأهلي.. ويؤكد: الفخر مع الأهلي استعلاء









رشح محمود فهمي المستشار القانوني للنادي الاهلي والحاصل على القلادة الاولى للقلعة الحمراء 5 أسماء تستحق الحصول على القلادة في رأيه.





وقال المستشار محمود فهمي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " أرشح كلًا من صالح سليم – حسن حمدي – محمود الخطيب – حسين حجازي – مختار التتش لأنهاء اسماء ليها بصمة".



