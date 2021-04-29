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محمود فهمي يرشح 5 أسماء تستحق قلادة الأهلي.. ويؤكد: الفخر مع الأهلي استعلاء

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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رشح محمود فهمي المستشار القانوني للنادي الاهلي والحاصل على القلادة الاولى للقلعة الحمراء 5 أسماء تستحق الحصول على القلادة في رأيه.

وقال المستشار محمود فهمي في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " أرشح كلًا من صالح سليم – حسن حمدي – محمود الخطيب – حسين حجازي – مختار التتش لأنهاء اسماء ليها بصمة".

وتابع "لا أحب لقب "القضية التي افخر بها مع الأهلي"، لأن الفخر مع الأهلي استعلاء على النادي، في مواضيع قدرنا نوصل فيها لأحكام لصالح الأهلي، ملف أرض الجزيرة مثلًا قدرنا نوصل مع محافظ القاهرة ووصلنا لحل يرضي الجميع".

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