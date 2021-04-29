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جالطة سراي يقرر شراء مصطفى محمد نهائيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر مسؤولو نادي جالاتا سراي التركي شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الفريق بشكل لافت للنظر.

جالطة سراي يستقر على شراء نجم الزمالك

وأوضحت تقارير صحفية تركية أن مسؤولي جالاتا سراى لن يفرطوا في خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي التركي، المعار من صفوف الزمالك، وسيحسموا الصفقة بشكل نهائى.

من جانبه ذكر موقع "FotoMac" التركي أن جالاتا سراى قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نهائيا من القلعة البيضاء بقيمة 4 ملايين دولار.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، انضم إلى صفوف جالاتا سراي التركي فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، ونجح فى تسجيل 7 أهداف خلال 12 مباراة شارك فيها.

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