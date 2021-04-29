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مدرب الأهلي يتحدث عن مواجهة الاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث أحمد الجارحي مدرب فريق سلة النادي الأهلي عن المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر مساء الخميس في صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وقال الجارحي في تصريحات تلفزيونية: "المواجهات بين الأهلي والاتحاد بتحكمها تفاصيل بسيطة جدًا خلال آخر موسمين، بتخلص في اواخر ثواني وبفارق نقاط قليلة".

وتابع "تابعنا مباراة سبورتنج والاتحاد في نصف النهائي، الاتحاد فريق خبراته أكبر بالعناصر الموجودة معاه".

وواصل الجارحي "بنحيي فريق سبورتنج، هو الحصان الأسود هذا الموسم ويقدم أداء مميز بدون محترف وجهاز شاب عمل الي عمليه وزيادة".

وأختتم مدرب الأهلي "الزمالك فرقة كبيرة ومعاها جهاز فني ولعيبة محترمين، كرة السلة الي بيركز فيها في اخر دقائق وبيفرض اسلوبه هو الي بيقدر يكسب".

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