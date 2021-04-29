شاهد..مسلسل كوفيد25 | ملخص الحلقة الاولي

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل كوفيد25 ، الكثير من الأحداث ، وإليكم أبرز الأحداث.





فيروس جديد منتشر





بدأ المسلسل بظهور حالات غريبة لديها خلل في أعصابها، منتشرة في العالم كله، فقام دكتور اسين بعمل لايف لمتابعينه.









ياسين ينقذ شخص من الغريق









ظهر شخص خلف ياسين وهو يقوم بهمل لايف وهو يمشي داخل البحر، حتى لاحظ المتابعون هذه الشخصية وقالوا لياسين عليه وذهب لإنقاذه.





ياسين يفقد إبنه بسبب كرونا









اجتمع اطباء لمناقشة حالة في المستشفى تعاني من ذات الظاهرة، فاقترحوا أن يستعينوا بدكتور ياسين ولكن شخص اعترض وروى مبرره بفشله فى علاج ابنه من فيرس كرونا





نهال تعاتب ياسين









ذهب نهال لياسين في المنزل ومعها طفلتها لكي تجلس مع والدها، لكنه رفض، فغضبت وعاتبه بانه لا يهتم بأبنائه، تركت له طفلتها









جار ياسين يحاول قتل إبنته





فكر ياسين كيف تنتقل العدوي، فتذكر جاره الذي كان يكرر كلامه، وإبنته التي تركها بالقرب منه ، فذهب مسرعاً لهم، اقترب جاره بالسكين لإبنته







