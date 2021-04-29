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اليوم.. أحمد الكحلاوي يعود لعشاق المدح بمسرحية "عاشق ومداح"

الخميس 29/أبريل/2021 - 05:13 ص
مسرحية المداح
مسرحية المداح
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أعلن المداح الدكتور أحمد الكحلاوي، عودته لمدح الرسول مرة أخرى في مسرحية تحمل عنوان "عاشق ومداح".

ويبدأ عرض المسرحية اليوم الخميس، على مسرح البالون بالعجوزة، وهي من بطولة الفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان أحمد ماهر، والفنان منير مكرم، ومن تأليف وأشعار محمد الصواف، وإخراج عبدالغني زكي.

سلم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، درع تكريم المركز لاسم شيخ المداحين "محمد الكحلاوى"، لنجله مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

كما كرم المخرج خالد جلال، والفنان ياسر صادق، الدكتور أحمد الكحلاوي، تقديرا لعطائه المتدفق فى إثراء مجال الإنشاد الدينى، وأهدى بدوره بعض من مقتنيات والده إلي وزارة الثقافة، لتنضم إلى كنوز متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، منها " آخر عباءة للفنان محمد الكحلاوى، مسبحة ظل يسبح عليها طوال ٤٠ عاما، كرنيه نقابة الموسيقيين".

وأصدر المركز كتيب يتضمن المسيرة الإبداعية للفنان محمد الكحلاوى، وأهدى بعض من الأعداد والنسخ للسادة الحضور بالحفل، من إعداد سراج الدين عبد القادر، والذى جاء على غلافه أن الاحتفال اليوم هو احتفاء بقيمة الفن ودوره الروحى فى بناء الأمم وتأكيد قيمها الجمالية والروحية.

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