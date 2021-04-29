"كريمة" يفجر مفاجأة عن شم النسيم: "موجود في القرآن"

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم عادة من العدادات، ويعتبر فلكور قديم،، لافتَا إلى أن هناك حناجر من السلفية تتحدث على ان الاحتفال بشم النسيم كفر وشرك على غير الحقيقية





وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن شم النسيم عيد مصر قديم مذكور في سورة "طه"، وسيدنا موسى عليه السلام أحتفل به، وهذا واضح في قوله تعاليى:" قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ " لافتَا إلى أن يوم الزينة عند المصريين القدماء هو يوم شيم النسيم.



