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"كريمة" يفجر مفاجأة عن شم النسيم: "موجود في القرآن"

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:29 ص
أحمد كريمة
أحمد كريمة
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم عادة من العدادات، ويعتبر فلكور قديم،، لافتَا إلى أن هناك حناجر من السلفية تتحدث على ان الاحتفال بشم النسيم كفر وشرك على غير الحقيقية

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن شم النسيم عيد مصر قديم مذكور في سورة "طه"، وسيدنا موسى عليه السلام أحتفل به، وهذا واضح في قوله تعاليى:" قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ " لافتَا إلى أن يوم الزينة عند المصريين القدماء هو يوم شيم النسيم.

ولفت إلى أن الاحتفال بشم النسيم ليس كفرًا، وهو عبارة عن عيد قومي قديم، مشيرَا إلى أن الدول الإسلامية في وسط قارة أسيا مثل إيران وباكستان وطاجيكستان تحتفل بعيد النيروز "الربيع"، والعرب احتفلوا به في أشعارهم.

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