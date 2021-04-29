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إعلامي يحذر من ارتفاع إصابات كورونا عالميا: الوضع خطير

الخميس 29/أبريل/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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حذر الإعلامي أسامة كمال، من ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر على غرار ما يحدث في العالم، قائلًا "حالة القلق تزيد عند الناس ومحتاجين زيادة الحرص في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" الأربعاء: "اللي بيحصل في الهند شكله مفزع لو كان حقيقي والأرقام حقيقية، لا يوجد إمدادات طبية كفاية ولا يوجد علاج".

وأضاف: "الوضع في العالم في منتهى الصعوبة والوضع عندنا مش بعيد عن ما يحدث في العالم، ولكن في النهاية إحنا قدام مرض لا يقف أمام حدود أو جنس أو دين".

وتساءل: "هل المصريين مقتنعين باللقاح؟، لو حضرتك جاتلك فرصة الحصول اتفضل وخده ومتردتش، الموضوع مش هزار وأصبح يأخذ أشكال كثيرة مش عايز أرعب الناس ولكن اللي بشوفه في التقارير العالمية يدل على ذلك".

واستطرد: "وزارة الصحة أعلنت أن الرسالة التي انتشرت عن وضع مستشفيات العزل مفبركة، ولكن فيه مشكلة ومحتاجين نكون شوية حريصين محدش قال وقف حياتك، الدولة مش عايزة تقعد الناس في بيوتها وتمنع الناس من إجازتها ولكن محتاجين شوية حرص".

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