Advertisements

عاجل.. حصيلة وفيات قياسية في الهند بسبب فيروس كورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 06:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
سجلت السلطات الهندية حصيلة قياسية جديدة في وفيات فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 3645 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الأربعاء، تسجيل 360 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 17 مليونا، و997 ألفا و267 شخصا.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، سجلت الهند خلال الفترة نفسها 3.293 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 201 ألف و187 شخصا.

وتماثل 261 ألفا و162 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 14 مليونا و817 ألفا و371 شخصا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الهند الفجر

أخبار تهمك

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

20 مليون جرعة لقاح.. البيت الأبيض يعلن مساعدات عاجلة للهند

منذ حوالي 4 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصين تعلن إحصائية جديد لضحايا فيروس كورونا

مقتل 43 شخصًا جراء الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

الهند تسجل 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة

"بكين" تسجل 31 إصابة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل 415 وفاة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى