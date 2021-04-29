عاجل.. حصيلة وفيات قياسية في الهند بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، الأربعاء، تسجيل 360 ألفا و960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 17 مليونا، و997 ألفا و267 شخصا.





وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، سجلت الهند خلال الفترة نفسها 3.293 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 201 ألف و187 شخصا.





وتماثل 261 ألفا و162 شخصًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 14 مليونا و817 ألفا و371 شخصا.



