"غيوم وأمطار وانخفاض الحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس الإمارات





حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة.



