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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 29-4-2021

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:23 ص
بوابة الفجر
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نشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 29 من أبريل لعام 2021 ودرجات الحرارة للإطلاع على حالة الطقس في اليوم السابع عشر من أيام رمضان، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم:

طقس اليوم نهارا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس اليوم ليلا
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

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