البرازيل تسجل 79.726 إصابة و3.163 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في البرازيل، 79 ألفًا و726 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، كما تم رصد 3 آلاف و163 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة المصابين بوباء "كوفيد 19" إلى 14 مليونا و521 ألفًا و289 شخصًا، فيما تخطى إجمالى الوفيات 398 ألف حالة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وشهدت البرازيل، خلال الأسابيع الأخيرة قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين بعشرات الآلاف، كما حصد الفيور التاجى أراوح الآلاف خلال تلك الفترة.