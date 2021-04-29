اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة شطب مرتضى منصور

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية حقيقة ما تردد بشأن شطب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجمد بقرار من وزير الشباب والرياضة.

حقيقة شطب مرتضى منصور رئيس الزمالك

ونفى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ما تم تداوله مؤخرا بشأن شطب مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، مشيرا إلى أن إجتماع اللجنة لم يتطرق لأي أمر يخص نادي الزمالك.

وأكمل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات صحفية أن ما يتعلق بشأن خالد زين ووليد عطا، فالموقف قديم ولَم يحدث اَي جديد بشأن إيقاف أو شطب الثنائي.

وأتم حطب تصريحاته موضحا: " الاجتماع الأخير للجنة لم يشهد اَي أمور تخص رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور وأن ما حدث شائعة لا اعرف اسباب اختيار ذلك التوقيت".