دعاء اليوم السابع عشر من رمضان وثوابه العظيم

ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم السابع عشر من شهر رمضان الموافق السبت 29 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم الـ 17 وثوابه.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان:

"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، وَاقْضِ لِي فِيهِ الْحَوَائِجَ وَالْآمَالَ، يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى السُّؤَالِ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ".





ثواب هذا الدعاء: