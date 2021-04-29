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الكشف عن وجهة نجم تشيلسي المقبلة

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق خورخي سانتوس، وكيل أعمال الدولي الإيطالي جورجينيو، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي عن مستقبل موكله.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن يرتبط اسم جورجينيو بالانتقال إلى روما، في حال تولي المدرب ماوريسيو ساري قيادة الفريق، في الموسم المقبل، حيث عملا سويًا من قبل في نابولي وتشيلسي.

وقال سانتوس في تصريحات عبر موقع "فوتبول إيطاليا": "فإن جورجينيو سيبقى في نادي تشيلسي، لا يزال لديه عقد لمدة عامين مع النادي الإنجليزي، ويركز فقط على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأختتم: "ويحلم موكلي الآن في الفوز بلقب اليورو مع إيطاليا، بقيادة روبرتو مانشيني.. عندما ينتهي من مغامرته مع تشيلسي، سيحب العودة إلى الدوري الإيطالي".

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