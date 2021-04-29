كريس برات يظهر في اللقطات الرسمية الأولى من فيلمه الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الرسمية من الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار من الحرب والخيال العلمي، ويجسد برات بالفيلم شخصية معلم بمدرسة ثانوية يتحول لمقاتل من أجل البقاء.



وتدور أحداث الفيلم في عام 2051، حيث تتعرض لغزو من الفضائيين يقاتل في مواجهته البشر.



ظهر النجم كريس برات في لقطات هي الأولى الرسمية من فيلمه الجديد المرتقب والذي يطرح بعنوان The Tomorrow War.