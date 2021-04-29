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إصابة 4 أشخاص في حادث مروري مروع في قنا
الخميس 29/أبريل/2021 - 08:51 ص
بسام عبدالحميد
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أصيب 4 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف زراعي، بطريق نجع حمادي ابوتشت الزراعي.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من جوزيف صبري، 46 عاما، وامير دكتور جاد، 38 عاما، وملاك بلامون، 60 عاما، وميخائيل دكتور، 56 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف زراعي، بطريق نجع حمادي ابوتشت الزراعي.
تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من جوزيف صبري، 46 عاما، وامير دكتور جاد، 38 عاما، وملاك بلامون، 60 عاما، وميخائيل دكتور، 56 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف زراعي، بطريق نجع حمادي ابوتشت الزراعي.
تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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