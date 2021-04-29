Advertisements

إصابة 4 أشخاص في حادث مروري مروع في قنا

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أصيب 4 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف زراعي، بطريق نجع حمادي ابوتشت الزراعي.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من جوزيف صبري، 46 عاما، وامير دكتور جاد، 38 عاما، وملاك بلامون، 60 عاما، وميخائيل دكتور، 56 عاما، في انقلاب سيارة ملاكي، بمصرف زراعي، بطريق نجع حمادي ابوتشت الزراعي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

ليس ديمبيلي.. نجم برشلونة يقترب من تمديد عقده مع الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليفات جديدة من السيسي

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

الري تفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الثاني

منذ حوالي 9 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ يوم

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة الموسم.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «السفاح»

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:46 م

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة.. تفاصيل

11:10 م

عاجل - صلاح يحسم موقفه من المشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو

07:31 م

صفقة ذهبية.. برشلونة يحصل على توقيع ثاني صفقاته الصيفية

08:35 م

ريال مدريد يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الإياب ضد تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى