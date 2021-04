مونيكا بيلوتشي تبدأ تصوير مشاهد فيلمها الجديد بإيطاليا

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، الذي يطرح بعنوان The Befana Comes At Night 2: The Origins، وتحمل شخصية مونيكا به اسم "دولوريس".



وكانت ترتدي مونيكا زي الساحرة بإطلالة شعر رمادية وممسكة بمكنسة الساحرات.



بدأت النجمة مونيكا بيلتوشي تصوير مشاهد فيلمها الجديد بشوارع إيطاليا، والذي يدور في إطار من الخيال العلمي وتجسد به مونيكا شخصية ساحرة طيبة.