Advertisements
مونيكا بيلوتشي تبدأ تصوير مشاهد فيلمها الجديد بإيطاليا
الخميس 29/أبريل/2021 - 08:52 ص
أحمد جمال أحمد
Advertisements
بدأت النجمة مونيكا بيلتوشي تصوير مشاهد فيلمها الجديد بشوارع إيطاليا، والذي يدور في إطار من الخيال العلمي وتجسد به مونيكا شخصية ساحرة طيبة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، الذي يطرح بعنوان The Befana Comes At Night 2: The Origins، وتحمل شخصية مونيكا به اسم "دولوريس".
وكانت ترتدي مونيكا زي الساحرة بإطلالة شعر رمادية وممسكة بمكنسة الساحرات.
Advertisements