بالقوة الضاربة.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام المقاولون

استقر باريس كارتيرون على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى المصرى، وهى المباراة التى يعول عليها الزمالك كثيرا لمواصلة الانتصارات، للحفاظ على قمة الدورى.

ويلتقى الزمالك مع المقاولون العرب مساء اليوم الخميس فى مباراة الأسبوع الثامن عشر بالدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري المصري

محمود جنش لحراسة المرمى

حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وعبدالله جمعه فى الدفاع

وفرجانى ساسى وطارق حامد وأحمد سيد زيزو فى وسط الملعب

يوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحميد أحداد فى الهجوم

ويحتل الزمالك قمة الدورى برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 36 نقطة من 15 مباراة.