موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستقبل فريق برشلونة نظيره غرناطة، على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 33، غدًا الخميس 29 أبريل الحالي، في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة برشلونة وغرناطة على قناة Bein Sports HD 1، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، بعدما فاز في 22 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.

بينما يتواجد فريق غرناطة في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في تسع لقاءات.

وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة 18، انتهت لصالح برشلونة برباعية نظيفة، سجلها ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، لكل منهما هدفين.