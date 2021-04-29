هجوم على جوائز BAFTA 2021 لاستبعاد هؤلاء النجوم من الترشيحات



ووفق صحيفة ديلي ميل، استبعد من ترشيحات البافات 2021، النجمة ايما كورين، والنجمة جيليان انديرسون، رغم ما تحظيان به من موسم جوائز مثمر.



وتجسد إيما كورين بالمسلسل شخصية الأميرة ديانا، في حين تجسد جيليان انديرسون شخصية رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت ثاتشر.



تعرضت اللجنة المنظمة لحفل جوائز بافتا، لهجوم من عشاق مسلسل التاج، لاسبتعاد عدد من أبرز نجوم المسلسل من ترشيحات هذا العام.