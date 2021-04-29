Advertisements
سياسة تكريم جديدة تتبعها جوائز BRIT Awards للمرة الأولى
الخميس 29/أبريل/2021 - 08:55 ص
أحمد جمال أحمد
Advertisements
تشهد جوائز الموسيقى البريطانية BRIT Awards بدورتها المرتقبة لعام 2021، سياسة تكريم جديدة تطبق للمرة الأولى تدعم بها الفنانين والمقربين منهم أيضًا.
ووفق صحيفة ديلي ميل، ستقدم جوائز بريت اووردز، بتمثالين بدلا من تمثال واحد، سيمنح الفنان المكرم التمثال الاضافي لأي من اصدقائه المرقبين ولا يشترط أن يكن له صلة بعالم الموسيقى
.
وتقام فعاليات حفل جوائز الموسيقى البريطانية في يوم 11 من شهر مايو المقبل.
وتقام فعاليات حفل جوائز الموسيقى البريطانية في يوم 11 من شهر مايو المقبل.
Advertisements