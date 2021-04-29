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سياسة تكريم جديدة تتبعها جوائز BRIT Awards للمرة الأولى

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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سياسة تكريم جديدة تتبعها جوائز BRIT Awards للمرة الأولى

تشهد جوائز الموسيقى البريطانية BRIT Awards بدورتها المرتقبة لعام 2021، سياسة تكريم جديدة تطبق للمرة الأولى تدعم بها الفنانين والمقربين منهم أيضًا. 

ووفق صحيفة ديلي ميل، ستقدم جوائز بريت اووردز، بتمثالين بدلا من تمثال واحد، سيمنح الفنان المكرم التمثال الاضافي لأي من اصدقائه المرقبين ولا يشترط أن يكن له صلة بعالم الموسيقى
.
وتقام فعاليات حفل جوائز الموسيقى البريطانية في يوم 11 من شهر مايو المقبل.

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