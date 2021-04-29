سياسة تكريم جديدة تتبعها جوائز BRIT Awards للمرة الأولى

ووفق صحيفة ديلي ميل، ستقدم جوائز بريت اووردز، بتمثالين بدلا من تمثال واحد، سيمنح الفنان المكرم التمثال الاضافي لأي من اصدقائه المرقبين ولا يشترط أن يكن له صلة بعالم الموسيقى

.

وتقام فعاليات حفل جوائز الموسيقى البريطانية في يوم 11 من شهر مايو المقبل.

