وبحسب صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم سيضم في بطولته النسائية الممثل الشابة لانا كوندور، الشهير بدورها المميز في افلام نتفليكس To All the Boys I've Loved Before.



وستدور أحداث الفيلم في إطار من الرومانسية والخيال العلمي خارج الأرض.



انضم الفنان الشاب كول سبراوز لنجوم الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد Moonshot الذي ستنتجه شبكة HBO ويعرض عبر منصتها HBO MAX.