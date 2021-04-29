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موعد مباراة السد القطري ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي فريق السد القطري الكروي الأول، بنظيره النصر السعودي، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر إلى تأكيد تأهله إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث في حال حقق الفوز سيكون في المرتبة الأولى، بينما يأمل السد القطري في أن يتخطى العالمي من أجل الانفراد بالصدارة.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يتواجد السد القطري في المركز الأول برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة السد القطري ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي النصر السعودي، والسد القطري، مساء اليوم الخميس، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري

وتنقل المباراة التي تجمع بين النصر السعودي والسد القطري، عبر منصة GSA.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب كان انتهى بفوز النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

 

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