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ارنولد شوارزنجر يهاجم جوائز الأوسكار

الخميس 29/أبريل/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ارنولد شوارزنجر يهاجم جوائز الأوسكار

هاجم النجم ارنولد شوارزنجر حفل جوائز الأوسكار الـ 93 ووصفه بانه كان الأكثر مللاً في تاريخ هذه الجوائز على الإطلاق حيث اضطر لترك العرض بعد مشاهدة ثلثه فقط.

وشهدتحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، تسجيل رقما قياسي سلبي بان سجل أقل معدل مشاهدات في تاريخ الحفل على الإطلاق.

وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن مشاهدي الحفل لم يتجاوزو ال، 9.85 مليون مشاهد حول العالم، بنسبة تراجع ضخمة.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة المشاهدين هذا العام تراجعت بنسبة 58% عن ما كانت عليه العام الماضي.

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ارنولد شوارزنجر

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